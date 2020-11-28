شارك فنانون مشاهير الفنان عبدالمجيد عبدالله أحزانه، وقدموا له المواساة في وفاة والدته أمس (الجمعة)، إذ أعلن وفاتها من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر،، قال فيها: «الله يرحمك يا أمي وجزاك الله عني وعن إخوتي خير الجزاء، لا أقول وداعاً، بل إلى لقاء قريب طال أو قصر عند مليك مقتدر، والحمد لله رب العالمين».

وشاطره أصدقاؤه حزنه بكلمات عبر مواقع التواصل، إذ حالت الظروف الحالية؛ بسبب وباء كورونا دون تقديم محبيه واجب العزاء حضورياً.

وظهر أمير الطرب الخليجي عبدالمجيد عبدالله بحضور مختلف على منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» اقترب فيها من جمهوره على نحو خاص وبشكل تلقائي، كشف عن جوانب لم يكن يعرفها جمهوره، تمثلت في حسه الفكاهي ونصائحه الاجتماعية وقدرته على التفاعل مع جماهيره دون قيود.