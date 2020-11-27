أعلن الرئيس التنفيذي للخدمات الصحية البريطانية، سيمون ستيفنز، أنه سيتم تجريب اختبار غريل للكشف عن السرطان، على 165 ألف مريض في منتصف عام 2021، وفقاً لصحيفة الإندبندنت.



وأكد أن الاختبار الذي طورته الشركة الأمريكية غريل «Grail»، سيكون «مغيراً لقواعد اللعبة»، ويساعد على تحقيق هدف الدول المتمثل في ارتفاع نسبة الكشف المبكر عن السرطانات والتي ستؤدي إلى انخفاض نسبة الوفيات الناجمة عن أمراض السرطانات.



وأضاف أن الاختبار إذا أظهر أنه يعمل كما هو متوقع، فسيتم طرحه ليصبح متاحاً بشكل روتيني، مشيراً إلى أن المرضى الذين تم تشخيص حالتهم في المرحلة الأولى لديهم عادة ما بين خمسة إلى 10 أضعاف فرصة البقاء على قيد الحياة مقارنة مع أولئك الذين تم العثور عليهم في المرحلة الرابعة.