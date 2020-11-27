على غير المتوقع، كشف استطلاع أجرته إحدى شركات التطوير السياحي حول العالم، أخيراً، أن الشباب السعوديين يعزفون حالياً عن الوظائف التقليدية، بينما يفضلون العمل في قطاع السياحة والضيافة باعتباره يشهد نمواً مطرداً، فيما يثق 59% من النساء في النجاح بهذا المجال مقارنة بـ41% من الرجال الذين أكد 69% منهم أن القطاع سيصبح الأهم في المملكة، خلال السنوات الـ10 القادمة.وأجري الاستطلاع على 1200 سعودي وسعودية في 5 مناطق هي الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة والقصيم، تمت مقابلتهم بشكل مباشر، وأشارت نتائجه إلى اهتمام 91% من عينة البحث بممارسة العمل في مجال السياحة، إذ يفضلونه على شركات البتروكيماويات والغاز، بفضل النمو والازدهار الذي شهده القطاع في السنوات الأخيرة. ووفق الاستطلاع الذي أجري لصالح وزارة السياحة السعودية، أكد 95% من الشبان والشابات أن قدرتهم على التعامل مع أشخاص من ثقافات أخرى في هذه المهنة، تُعد إحدى ثالث أفضل المهارات لديهم.ورغم التشويق المصاحب لفرصة الحصول على وظيفة في القطاعات الناشئة، لا يزال الشباب السعودي، حسب الاستطلاع، يعطي الأولوية للمزايا التقليدية عند التفكير في الوظائف مثل الراتب، إذ برر 33% من أفراد العينة رغبتهم في العمل بمهن السياحة والضيافة للحصول على راتب جيد، و22% يرون أنها توفر لهم الأمان الوظيفي، و19% يؤكدون أنها تعزز فرص النمو الشخصي. بينما أجمع 45% من أفراد البحث أنها ستساعدهم على تعزيز جودة الحياة.وفي هذا الصدد، يقول الرئيس التنفيذي للشركة جون باغانو: «نتائج الاستطلاع تؤكد أن تحول اقتصاد المملكة إلى اقتصاد جديد أكثر تنوعاً سيفتح باب الفرص الوظيفية على مصراعيه للأجيال القادمة لأداء أدوارهم».