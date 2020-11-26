لم تجد الفنانة المصرية هنا شيحة، سوى تنشيط حساباتها الإلكترونية، لقضاء فترة العزل التي تستمر 10 أيام، بعدما ظهرت نتيجة فحصها لفايروس كورونا إيجابية. وطلبت شيحة عبر خاصية «ستوري» في حسابها على «إنستغرام» (الأربعاء) من كل مخالطيها طوال الأيام الأربعة الماضية الخضوع للفحص فورا للتأكد من عدم التقاط العدوى.ورغم الإصابة، نشطت شيحة على حساباتها الإلكترونية المتعددة، ونشرت عليها عدة مقاطع فيديو شرحت فيها أعراض المرض، وطرق القضاء على الملل في العزل الصحي، كما قدمت مقاطع أخرى مختصرة أكدت فيها معاناتها من فقدان حاسة الشم تماماً، وحاسة التذوق بشكل نسبي حيث تستطعم الأكل اللاذع، وكشفت عن عدة وسائل للقضاء على الملل أثناء فترة العزل، مؤكدة أنها ستلجأ لقراءة الكتب والتواجد على المنصات الرقمية لمشاهدة الأعمال الدرامية.