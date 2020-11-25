أعلن موقع تويتر أنه سيعيد إطلاق عملية توثيق الحسابات مطلع العام القادم، كما أعلن إرشادات جديدة تماما للمستخدمين الباحثين عن الشارة الزرقاء الصغيرة. وفي منشور على مدونته (الأربعاء) أكد الموقع أن النظام الجديد سيطرح أوائل 2021 وسيطلب الحصول على تعليقات على مسودة اقتراح لعملية التوثيق. وهو ما أكده تقرير نشرته في يونيو الماضي باحثة التطبيقات «جين مانتشون وونغ» حين ذكرت أن الشركة تعمل على نظام توثيق جديد.أما عن الحسابات المؤهلة للتوثيق فتشمل الحسابات الحكومية، والشركات، والعلامات التجارية، والمؤسسات غير الربحية، ووسائل الإعلام الإخبارية والترفيهية والرياضية، والنشطاء، والمنظمين، إضافة إلى ما يسميه تويتر «الأفراد المؤثرين الآخرين»، إذ يتوجب أن يفي كل نوع من تلك الحسابات بمتطلبات محددة، مثل: التوصيف في إحدى وسائل الإعلام، وذلك من أجل الحصول على شارة التوثيق الزرقاء.ويطلب موقع تويتر من المستخدمين الإجابة عن أسئلة استطلاع بشأن سياسته قبل 8 ديسمبر القادم، وإن كان المستخدم يفضل التعليق على السياسة بتغريدة فعليه وضع الوسم #VerificationFeedbak في التغريدات. وستصدر سياسات الموقع الجديدة في 17 من الشهر ذاته.