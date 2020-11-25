خرج الفنان المصري حسن يوسف عن صمته أخيراً ليكشف حقيقة ما تم تداوله في الفترة الأخيرة عن عودة زوجته الفنانة شمس البارودي للتمثيل مجدداً. وقال يوسف في تصريح لقناة «صدى البلد» مساء (الثلاثاء): «الأمر مستبعد تماما ما يتم تداوله مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأنها لا تفكر في هذا الأمر». وأبدى يوسف استياءه من انتشار وقائع التعذيب التي يرتكبها البعض ضد الطفولة، متسائلا «هل انعدم الضمير الإنساني تجاه الأطفال؟»، مطالبا بتطبيق القانون ضد كل من يرتكب وقائع تعذيب ضد الأطفال.وكان يوسف علق أخيراً على الأنباء التي انتشرت على عدد من المواقع الإخبارية ووسائل التواصل حول مرضه ووفاة زوجته، قائلا: «فتحت وزوجتي هواتفنا لقراءة الرسائل وفوجئنا بعنوان «وداعا شمس البارودي»، مبديا غضبه من مطلقي شائعات المرض والوفاة دون أساس ما يفزع الأهل والأبناء».