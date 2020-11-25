قالت الفنانة المصرية منة شلبي إن «المجتمع العربي لا يقبل تمثيل امرأة قوية، لكني تلقيت مشاريع عدة مميزة لكتابة وصناعة أفلام نسائية، تلبية لمبادرتي في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة أخيرا»، معبرة عن فخرها بالعدد الكبير من المواهب النسائية التي ترغب في المشاركة من مصر والعالم العربي.وكتبت منة شلبي على حسابها في «فيسبوك» (الأربعاء): «معجبة جدا بالمشاريع اللي اتبعتتلي من ساعة ما أعلنت عن مبادرة دعم المواهب النسائية في الكتابة، مصر والعالم العربي فيهم مواهب بجد مش معقولة». وتابعت: «أنا حقيقي أتشرف أني أبقى جزء من الموضوع ده وأدعم المواهب دي بأي طريقة أقدر عليها، قلت أقولكم بس إني متابعة وبقرا سيناريوهاتكم وأنشر شوية طاقة إيجابية».وخلال ندوة عقدت في المهرجان، أطلقت منة شلبي مبادرة لدعم المواهب النسائية في السينما، تضمنت تكاتف نجمات صناعة السينما في العالم العربي من أجل «صناعة القرار» وعدم ترك الهيمنة للرجال، إذ وجهت الدعوة لكافة المؤلفات الموهوبات في مصر والعالم العربي لإرسال سيناريوهات من تأليفهن سواء كانت لأفلام قصيرة أو طويلة أو مسلسلات، وذلك ضمن مبادرة جديدة لدعم المواهب النسائية في الكتابة خلال ندوة تمكين المرأة في صناعة السينما التي أقيمت ضمن فعاليات المهرجان.يذكر أن منة شلبي قدمت أدوارا عدة في أفلام ببطولات نسائية، مثل «نوارة» و«أحلى الأوقات» مع حنان ترك وهند صبري.