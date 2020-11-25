في واقعة نادرة، لم تقص عارضة الأزياء اليابانية رين كامبي شعرها منذ 15 عاما، ما أهلها للحصول على لقب «رابونزيل» اليابانية، نسبة لشخصية ديزني، التي اشتهرت بشعرها الطويل. وبلغ طول شعر كامبي (35 عاماً) 5 أقدام و10 بوصات، بما يزيد 4 بوصات على طولها الحقيقي. ووفق صحيفة «ديلي ستار» (الأربعاء) تقول كامبي: «أحب شعري لأنه يمثل الجمال الآسيوي»، رغم أنه يعيقها في أحيان كثيرة عن أداء أبسط المهمات مثل: تغيير ملابسها. وتضيف: «نشأت مع أبوين صارمين وعندما كنت طفلة، كنت عضوة في فريق كرة القدم للفتيات، وكان علي دائما قص شعري.. وبدأت أطيل شعري حين مارست عرض الأزياء في العشرين من عمري، والآن يلامس الأرض، تركته يطول لأنني أبحث عن التألق بطريقتي الخاصة».وتعتبر الفتاة اليابانية أن شعرها «شيء من الجمال»، فيما لا تنوي قصه في الوقت الحالي، مؤكدة أن شعرها أصبح «سلاح تعبير» بالنسبة لها، وقد وجدت بضع طرق لإدراجه في روتين رقصها، مشيرة إلى أنها واجهت انتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مظهرها غير العادي، لكنها تعلمت قبول حق كل شخص في إبداء رأيه.