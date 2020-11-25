كشفت ميغان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري، أنها فقدت طفلها الثاني إثر إجهاض تلقائي في يوليو الماضي، وكتبت في مقالة نشرتها بصحيفة «نيويورك تايمز» (الأربعاء): «علمت من لحظة ضممت طفلي الأول بين ذراعي عام 2019، أنني سأفقد طفلي الثاني»، وتابعت: «كنت أغيّر حفاضة أرتشي وفاجأني شد عضلي حاد فسقطت أرضا»، كما تطرقت للألم الذي عانته وزوجها بسبب الحادث. ووصفت شعورها بـ«حزن لا يطاق.. الكلام عن الحادثة يبقى من المحرمات ويخالجني شعور غير مبرر بالعار يدخلني في حداد فردي دائم». ويأتي نشر مقالة ماركل الشخصية في ظل معركة شرسة تخوضها وزوجها مع بعض وسائل الإعلام بشأن حقهما في الخصوصية.