في خطوة أثارت غضب اليابانيين، أعلنت إحدى الشركات المحلية كمامات مرصعة بالألماس واللؤلؤ بسعر 9600 دولار للواحدة، أي ما يزيد على 36 ألف ريال. ووفق «ديلي ميل» البريطانية، قالت الشركة: «يمكن الآن لأيقونات الموضة في اليابان حماية أنفسهن من فايروس كورونا بنوع من البذخ والترف». وتُرصع الكمامة بألماسة 0.7 قيراط وأكثر من 300 قطعة كريستال سواروفسكي، فيما يزدان قناع اللؤلؤ بنحو 330 من لآلئ أكويا اليابانية. وعلقت مديرة الشركة التنفيذية في طوكيو أزوسا كاجيتاكا: «معنويات الجميع منخفضة بسبب كورونا، ومن الجميل أن يشعروا بقدر من البهجة عند رؤية واحد من هذه الأقنعة المتلألئة».!