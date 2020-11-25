عقب تحويل كافة الخدمات في المملكة إلى إلكترونية، أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أخيرا عن توفر رابط خاص يمكنك من خلاله الاستعلام بكل سهولة عن فاتورة الكهرباء وأنت في منزلك، عن طريق رقم اللوحة، أو رقم الهوية، وفي السطور التالية سنكشف الطريقة الأبسط للحصول على فاتورة الكهرباء وبالتالي تسديدها من حاسوبك الشخصي أو هاتفك المحمول، أولا ادخل على موقع الشركة السعودية للكهرباء، ثم اختر قسم خدمات المشتركين، سيظهر لك جدول، اكتب كافة البيانات الخاصة بك، وقبل إرساله اكتب الرمز المرئي أمامك بشكل صحيح، وأخيرا اضغط على خانة عرض الفاتورة، لتظهر لك كل التفاصيل.
1 الدخول إلى موقع شركة الكهرباء
2 اختيار قسم خدمات المشتركين
3 كتابة كافة البيانات الخاصة بك
4 انقل الرمز المرئي بشكل صحيح
5 اضغط خانة عرض الفاتورة
1 الدخول إلى موقع شركة الكهرباء
2 اختيار قسم خدمات المشتركين
3 كتابة كافة البيانات الخاصة بك
4 انقل الرمز المرئي بشكل صحيح
5 اضغط خانة عرض الفاتورة