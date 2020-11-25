عقب تحويل كافة الخدمات في المملكة إلى إلكترونية، أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أخيرا عن توفر رابط خاص يمكنك من خلاله الاستعلام بكل سهولة عن فاتورة الكهرباء وأنت في منزلك، عن طريق رقم اللوحة، أو رقم الهوية، وفي السطور التالية سنكشف الطريقة الأبسط للحصول على فاتورة الكهرباء وبالتالي تسديدها من حاسوبك الشخصي أو هاتفك المحمول، أولا ادخل على موقع الشركة السعودية للكهرباء، ثم اختر قسم خدمات المشتركين، سيظهر لك جدول، اكتب كافة البيانات الخاصة بك، وقبل إرساله اكتب الرمز المرئي أمامك بشكل صحيح، وأخيرا اضغط على خانة عرض الفاتورة، لتظهر لك كل التفاصيل.1 الدخول إلى موقع شركة الكهرباء2 اختيار قسم خدمات المشتركين3 كتابة كافة البيانات الخاصة بك4 انقل الرمز المرئي بشكل صحيح5 اضغط خانة عرض الفاتورة