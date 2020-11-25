حصدت المملكة 4 جوائز في الدورة الأولى لجائزة التميز الحكومي العربي التي عقدت في دبي أمس (الأربعاء)، برعاية نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إذ فازت «وزارة التجارة السعودية» بجائزة أفضل وزارة عربية، وحصدت هيئة الغذاء والدواء السعودية لقب أفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، فيما اختير الرئيس التنفيذي لشركة المياه السعودية المهندس محمد الموكلي كأفضل مدير عام لهيئة عربية. كما حقق تطبيق «أسس شركتك» السعودي جائزة أفضل تطبيق حكومي ذكي.يذكر أن الجائزة أطلقتها حكومة الإمارات، وجامعة الدول العربية ممثلة في منظمة التنمية؛ للإسهام في التطوير الإداري وتحفيز الفكر القيادي.