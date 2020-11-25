حدد خبراء تغذية وصحة مجموعة أطعمة لا يجب تناولها صباحا، وحذروا من تناول بعضها بسبب خطورتها الصحية أو أعراضها الجانبية.

وجمعت مجلة «food» المتخصصة بالصحة آراء الخبراء حول هذا الموضوع، وأدرجت 7 أصناف من الأطعمة التي يحذر الأطباء من تناولها صباحا على معدة خاوية، وفقا لموقع «الإمارات اليوم».

وأشارت المجلة إلى أن تناول الأطعمة الحارة صباحا، أو أنواع البهارات والفلفل الحار على معدة فارغة يؤدي إلى تهيج بطانة المعدة، مما يسبب حدوث تفاعلات حمضية وتشنجات، لأنها مواد نفاذة بطبيعتها ويمكن أن تسبب عسر الهضم.

وعلى الرغم من أن الغالبية من الناس لديهم انطباع بأنه من الصحي تناول كوب من عصير الفاكهة لبدء يومهم، إلا أن الخبراء حذروا من خطورة ذلك، لأنه قد يشكل عبئا إضافيا على البنكرياس الذي يكون خاملا بعد ساعات طويلة من الراحة.

ويمكن أن يتسبب السكر الموجود في الفاكهة في زيادة الحمل على الكبد أيضا، وكذلك السكر المعالج فهو يعتبر أسوأ بكثير، لذلك تجنب الحلويات على الإفطار أو العصائر الحلوة بشكل مفرط.

وتعد المشروبات الغازية ضارة بالصحة بغض النظر عن وقت تناولها، لكنها تكون أسوأ عند تناولها على معدة فارغة، إذ تختلط الأحماض الكربونية مع أحماض المعدة مما يسبب مشكلات صحية مختلفة مثل الغثيان والغازات.

ويشير الخبراء إلى أنه من الأفضل أن تبدأ اليوم بالماء الدافئ مع العسل، ومع ذلك يستسلم الكثير منا لإغراء شرب كوب من القهوة المثلجة بدلاً من ذلك.

وقد يؤدي شرب المشروبات المثلجة على معدة فارغة إلى إتلاف الأغشية المخاطية وتجعل عملية الهضم بطيئة خلال اليوم، بينما تساعد المشروبات الفاترة على بدء عملية التمثيل الغذائي بشكل جيد.

وقد يؤدي تناول ثمار الحمضيات على معدة فارغة إلى زيادة إنتاج الأحماض في المعدة. علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الألياف والفركتوز الموجودة في الفاكهة إلى إبطاء الجهاز الهضمي إذا تم تناولها على معدة فارغة.

ووجه الخبراء هذه النصيحة خصيصا لأولئك الذين يهتمون بالنظام الغذائي ويعتقدون أن السلطات رائعة في أي وقت من اليوم.

لكن الخبراء أشاروا إلى أن الخضار النيئة أو السلطة المليئة بالألياف الخشنة قد تضع حمولة إضافية على المعدة الفارغة، ويمكن أن تسبب أيضًا انتفاخ البطن وألماً في البطن عند تناولها صباحا.