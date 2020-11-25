من المقرر أن يقترب كويكب عملاق 2000 WO107، يقدر قطره بنحو 0.51 كيلومتر، أو تقريبا ارتفاع برج خليفة في دبي، من كوكب الأرض في الساعة 10.09 صباحا بتوقيت غرينتش يوم الأحد 29 نوفمبر.

ولن يتجول الزائر لفترة طويلة، على الرغم من حجمه الهائل، وسيسافر بسرعة هائلة تبلغ 25.07 كيلومتر في الثانية. كما أنه لن يكون مرئيا لمعظم أبناء الأرض، لأنه عُيّن لما تعتبره وكالة ناسا «تحليقا قريبا» عند 0.02876 وحدة فلكية (AU) من الأرض - أو 2673409 أميال.

وتُعرِّف ناسا كائنا قريبا من الأرض (NEO) على أنه أي كويكب أو مذنب يقترب من 1.3 وحدة فلكية من الأرض.