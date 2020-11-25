أعلنت الخطوط الجوية البريطانية التي تعاني اقتصاديا بسبب أزمة فايروس كورونا طرحها للبيع أطباقا تستخدم في الطائرات ومقتنيات من طائرة «بوينغ 747» التي سحبتها من أسطولها.

كما قررت الشركة بيع الأعمال الفنية المعروضة في صالات الاستقبال الخاصة بها من أجل تحسين أوضاعها المالية.

وبلغت خسائر مجموعة «آي إيه جي» التي تملك شركتي طيران «الخطوط الجوية البريطانية» و«آيبيريا»، 5.6 مليار يورو منذ بداية العام بينها 1.76 مليار يورو في الربع الثالث.

وبهدف التغلب على الأزمة، نفذت «آي إيه جي» إعادة هيكلة كبيرة تشمل إلغاء 13 ألف وظيفة في الخطوط الجوية البريطانية.

كما خفضت المجموعة نفقاتها الاستثمارية، وأرجأت طلبية 68 طائرة جديدة إلى عام 2022، وقررت سحب طائرات «بوينغ 747» التي يطلق عليها «جامبو جيت» من أسطولها قبل الموعد المتوقع.