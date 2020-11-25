يجهز الاتحاد الدولي للنقل الجوي «IATA» تطبيقا للهواتف المحمولة، إذ سيثبت التطبيق خلو المسافر من كورونا وتلقيه لقاحا ضد الفايروس.

وستعرض بطاقة «Travel Pass» نتائج الاختبار مع دليل على التطعيم، إضافة إلى سرد قواعد الدخول التي تضعها كل دولة، وسيرتبط التطبيق أيضا بنسخة إلكترونية من جواز سفر حامله لإثبات هويته.

وقال الاتحاد إن برنامج اختبار التطبيق سيبدأ مع شركة الخطوط الجوية البريطانية هذا العام، قبل الوصول إلى أجهزة «آبل» في الربع الأول من العام القادم وأجهزة «أندرويد» في أبريل، إذ سيتمكن المسافرون من مشاركة حالاتهم مع سلطات الحدود، أو تقديم رمز الاستجابة السريع للمسح الضوئي.