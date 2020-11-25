كشفت هيئة حقوق الإنسان السعودية آلية التحرك حال التعرض للابتزاز أو التشهير أو اختراق حسابات التواصل الاجتماعي، داعية المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن الجرائم الإلكترونية، عبر تطبيق البلاغات الأمنية «كلنا أمن». وأوضحت الهيئة في تغريدة على حسابها في «تويتر» أمس (الثلاثاء)، أن الجرائم الإلكترونية تشمل: المساس بالحياة الشخصية، والتهديد، وانتحال شخصية، والابتزاز، واختراق حسابات التواصل الاجتماعي (تويتر - إنستغرام – سناب شات – يوتيوب - فيسبوك – أخرى)، والتشهير، والنصب والاحتيال. كما أهابت بالجميع، مواطنين ومقيمين، المساهمة في الحد من الجرائم الإلكترونية عبر الإبلاغ من خلال التطبيق ذاته عبر الرابط kamnapp@، الذي يتيح رفع الصور أو مقاطع الفيديو أو التسجيلات الصوتية.

يذكر أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية السعودية فرض جملة من العقوبات في هذا الشأن، تتناسب مع جسامة كل جريمة إلكترونية على حدة، فيما تتراوح العقوبات بين السجن لمدة عام واحد إلى 10 أعوام، مع فرض غرامة مالية تتراوح بين 500 ريال وبحد أقصى 5 ملايين ريال.التهديدوالابتزاز والاختراقالمساسبالحياة الشخصيةانتحال الشخصياتالنصبوالاحتيال