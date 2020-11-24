زعم العالم البريطاني الدكتور أوبري دي جراي أن أول شخص سيعيش 1000 سنة لن يولد في المستقبل القريب، بل وُلد بالفعل، مدعيا أن العالم سيجد طريقة لتحسين العلاج نوعياً بهدف القضاء على التغيرات المرتبطة بالعمر في الجسم على مدار الـ20 عاماً القادمة. ووفق «سبوتنيك» (الثلاثاء)، يقول جراي: «من المعروف أن الشيخوخة العدو الرئيسي للكائنات الحية، فهي المعضلة الوحيدة التي لا مفر منها، والتي سيواجهها كل شخص على كوكب الأرض، ناهيك عن القلق بشأن الاحتباس الحراري أو التلوث البيئي». ويتابع: «هذا ما دفعني لتأسيس صندوق «SENS»، الذي يبحث عن علاج ينقذ البشرية من الشيخوخة البيولوجية». وأكد جراي أن وجود عالم لا توجد فيه الأمراض المرتبطة بالشيخوخة ببساطة هو حقيقة تنتظرها البشرية في المستقبل القريب.يذكر أن جراي أسس صندوق «SENS» عام 2009 ومقره كاليفورنيا، وذلك لإجراء أبحاث تهدف إلى وقف الشيخوخة، وإطالة عمر الإنسان.