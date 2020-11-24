أوقفت سلطات سلوفينيا رجلا أخفى جثة والدته 9 أعوام، مدعيا أنها لا تزال على قيد الحياة ليستمر في تقاضي معاشها التقاعدي. ووفق «ذا صن» البريطانية (الثلاثاء)، كشفت التحقيقات أن الرجل لم تكشف هويته، البالغ 67 عاماً تعمد الاحتفاظ بجثة والدته في ثلاجة شقته في ليوبليانا، وبينما سأل عنها الأقارب أكثر من مرة، إلا أن الابن كان يكذب عليهم مدعيا أنها لا ترغب في رؤيتهم، ليخفي وفاتها، فيما واظب على تقليد توقيعها لكي يواصل تحصيل مخصصاتها التقاعدية. وفي تصريح للتلفزيون الرسمي، قال ناطق الشرطة توماز تومازيفيتش: «عثرنا على جثة المرأة داخل الثلاجة، ويؤكد أقاربها أنها لم تشاهد منذ 2011».