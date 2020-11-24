أصبح الاعتماد على الهواتف المحمولة شبه كلي، ما دفع عددا من الشركات العالمية لإطلاق تطبيقات للتمارين الرياضية، تساعد مستخدميها في الحصول على جسم مثالي. ووفق موقع «انغادجيت» التقني، يقول خبراء الرياضة إن هناك 5 تطبيقات تتيح التدريب في المنزل، هي: Workout Trainer يحوي مكتبة فيديو كاملة للتمرينات الرياضية المهمة. ويقدم تطبيق JEFIT قاعدة بيانات لعدد من الأنظمة الرياضية للباحثين عن التمرينات الشاقة وكمال الأجسام. أما 7 minute workout app فيتيح التمرين المثالي في 7 دقائق، كما يتيح تطبيق Sworkit اختيار نمط التمارين المناسبة واستهداف مناطق معينة بالجسم للتركيز عليها. وأخيرا fitstar الذي يعد نظامك الرياضي حسب قدرتك الجسدية.1 Workout Trainer (مكتبة كاملة للتمارين المهمة)2 JEFIT (للتمارين الشاقة والباحثين عن كمال الأجسام)3 workout (تمارين رياضية لا تزيد على 7 دقائق)4 Sworkit (تمارين تستهدف مناطق معينة بالجسم)5 fitstar (إعداد نظام رياضي حسب القدرة الجسدية)