أطلقت منصة «تويتر» تقنية جديدة تتضمن تحذيرا للمستخدمين، حال قيامهم بالإعجاب بتغريدة أو منشور متنازع عليها أو تم تصنيفها على أنها تحوي معلومات مضللة. وأوضحت المنصة في منشور على حساب «دعم تويتر» (الثلاثاء) أن التقنية يمكنها بصورة كبيرة الحد من المعلومات المضللة المتداولة في المنصة، إذ تحد من انتشارها بنسبة تصل إلى 29%. إلا أن المنشور لم يذكر إذا كان مراقبو المنصة سيمنعون عمليات إعادة التغريدات المضللة أم سيكتفون فقط بالتحذير. يذكر أن تقارير صحفية عدة وصفت تلك التقنية بأنها قد تكون مثالية في وقت تنتشر فيه الأكاذيب سواء في ما يخص جائحة كورونا أو الانتخابات الرئاسية الأمريكية.