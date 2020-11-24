أعلن مختبر أسترازينيكا البريطاني، (الإثنين)، أن اللقاح المضاد لكوفيد-19، الذي يطوّره بالاشتراك مع جامعة أكسفورد، فعّال بنسبة 70% للوقاية من المرض.

وأوضح المختبر أنها نتائج مؤقتة لتجارب سريرية أُجريت على نطاق واسع في بريطانيا والبرازيل.

وقال الباحث الرئيسي في أسترازينيكا، أندرو بولارد، إن العلماء سعداء بالنتائج، مشيرا إلى أن الباحثين وجدوا أنه إذا تم إعطاء الأشخاص نصف جرعة متبوعة بجرعة كاملة، بدلا من جرعتين كاملتين، فإن نسبة الوقاية ترتفع إلى 90%.

وأضاف بولارد «تُظهر هذه النتائج أن لدينا لقاحًا فعالًا سينقذ أرواحا كثيرة».

ويأتي التحليل النهائي للتجارب التي أجريت على اللقاح بعد أسبوع واحد فقط من النتائج الأولية للقاح فايزر/بيونتك التي أظهرت أن اللقاح فعال بنسبة تتجاوز 90%، فيما أصدرت شركة «موديرنا» لاحقا بيانات أولية عن لقاحها تظهر فاعليته بنسبة 94.5%.