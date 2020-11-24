تأمل الولايات المتحدة بإطلاق برنامج بدء عمليات التلقيح ضد فايروس كورونا المستجد قبل منتصف شهر ديسمبر المقبل، فور حصولها على موافقة السلطات الصحية المعنية، ما سيسمح بتحصين نحو 20 مليون شخص من الفايروس قبل نهاية العام.

وقال المسؤول المكلف بإدارة توزيع وتطوير اللقاحات في الحكومة الأمريكية منصف السلاوي لشبكة «سي إن إن»: «خطتنا تقضي بالتمكن من إرسال اللقاحات إلى مواقع التلقيح في غضون 24 ساعة من موعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عليها، ولذا أتوقع أن يتم ذلك في اليوم الثاني من الموافقة عليها، أي في 11 أو 12 ديسمبر».

وأعرب سلاوي عن أمله ببلوغ الولايات المتحدة مرحلة «المناعة الجماعية» ضد الفايروس بحلول مايو المقبل بعد إطلاق حملات التطعيم الهائلة، مضيفاً: «نظراً لمستوى فعالية اللقاح الذي لدينا (95%)، فإن تحصين 70% تقريباً من السكان سيسمح بتحقيق مناعة جماعية حقيقية. سيحصل ذلك على الأرجح في مايو 2021 بحسب خططنا».

بدوره، أعرب الطبيب أنتوني فاوتشي الذي يحظى باحترام كبير على المستوى العلمي في الولايات المتحدة، عن ثقته بحصول تقدّم على هذا الصعيد.

وقال فاوتشي لقناة «سي بي إس» إنه في حال تمت الأمور كما هو متوقع وحصل اللقاح على الترخيص من السلطات الصحية، فإنه يمكن إعطاء اللقاح لـ20 مليون شخص بحلول نهاية ديسمبر.

وبعد 10 أشهر فقط من ظهور فايروس كورونا المستجد، قدّمت شركة فايزر الأمريكية وشريكتها الألمانية بيونتيك طلب ترخيص للقاحهما المضاد للفايروس لدى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. وكانت الخطوة منتظرة بعد أيام منذ نشرهما نتائج اختبارات سريرية أجريت على 40 ألف متطوع في عدة دول، وبينت أن اللقاح فعال بنسبة 95% في الوقاية من كوفيد-19، دون آثار جانبية خطيرة.