كشف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس أدهانوم أن العالم أوشك على الحصول على بوادر أمل حقيقية في ما يتعلق بلقاحات كورونا، مما يعني أنه يمكن التخلص من الجائحة في النهاية.

وأشار تادروس، في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية بجنيف (الإثنين)، إلى أن العالم لم يطور لقاحات بهذه السرعة على مدار التاريخ، لكن يجب عليه اليوم وضع معيار جديد للحصول على تلك اللقاحات وتوزيعها بصورة عادلة.

وأوضح أن هناك حاجة فورية إلى تمويل قيمته 4.3 مليار دولار لدعم توفير اللقاحات والعلاجات الخاصة بفايروس كورونا المستجد في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن السؤال الآن لا يتعلق بما إذا كانت الدول ستتشارك اللقاحات، بل بما إذا كانت ستمنع ذلك.