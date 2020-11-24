أعلنت الحكومة البريطانية على لسان وزير صحتها مات هانكوك أنها ستوزع لقاح «أسترازينيكا» التابع لأكسفورد على نطاق واسع اعتباراً من شهر يناير 2021، فيما أكد هانكوك في مؤتمر صحفي (الإثنين) أن اللقاح فعال بنسبة 90% ولجميع الأعمار ومن الجرعة الأولى. ووفق «ديلي ميل» البريطانية، أوضحت جامعة أكسفورد في وقت سابق أن من تناولوا اللقاح لم تظهر عليهم أعراض قوية، وكشفت حينها تسريع عمليات إنتاج اللقاح لتصل إلى 3 مليارات جرعة بداية العام القادم. ويقول خبير المناعة في الجامعة الدكتور أندرو بولارد: «نتوقع إعلان نتائج التجارب النهائية، والتي أجريت في مراحل متأخرة على اللقاح يوم 31 ديسمبر القادم».