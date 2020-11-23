لا يزال تويتر يواجه صعوبة فى ميزة Fleet، فيما أكد مهندسوه أنهم بصدد سد ثغرة أتاحت رؤية التغريدات بعد انتهاء فترة الـ24 ساعة دون علم منشئها. ووفق موقع «انغادجيت» التقني (الإثنين): «سيتم الإصلاح قريباً، وستظل المنشورات المؤقتة موجودة على خوادم المنصة لمدة 30 يوماً، وستحتفظ بها لفترة أطول إذا انتهكت القواعد». وأعلنت المنصة أخيراً طرح ميزة Fleet لمستخدميها في 17 نوفمبر الجاري، بعد أكثر من 8 أشهر من الاختبار، وكافحت لاستيعاب المستخدمين الذين تدافعوا لتجربة الميزة التي تأتي كمنافس شبيه بقصص «إنستقرام» و«ماسنجر». بينما لم تحترم إعدادات الحظر وفتحت الباب أمام المضايقات.