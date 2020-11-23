تعتزم شركة «غوغل» توقيف متصفحها «غوغل كروم» عن أجهزة الحاسوب المزودة بأنظمة «ويندوز 7»، ما يستوجب من المستخدمين ترقية أنظمة الويندوز في أجهزتهم. ووفق «ذا صن» البريطانية، أكدت الشركة في بيان أصدرته (الإثنين) أن مستخدمي «ويندوز 7» لن يتمكنوا من الدخول إلى الإنترنت عبر المتصفح بحلول 15 يناير 2022. وحذرت الشركة من أن المستخدمين خلال هذه المدة معرضون لخطر الثغرات الأمنية بسبب عدم ترقية أجهزة الويندوز لديهم. وتشير الإحصاءات إلى أن نسبة 20% من الأجهزة التي تتصل بالإنترنت تعمل بالنظام المذكور، ما يعني أن الملايين ستفقد الاستمتاع بالشبكة العالمية خلال الأشهر القادمة.