فجع الموت المغني اللبناني، راغب علامة بوفاة صديق عمره. وغرد علامة على حسابه في «تويتر» (الإثنين): أنه فجع بوفاة الموزع الموسيقي طارق عاكف، ووصفه بـ«العبقري»، وقال: «وزّع الأغاني التي أسعدت العالم العربي خلال سنوات وسنوات». وتابع: «مازالت سنة 2020 تلقي بظلالها الثقيلة والمؤلمة على عالمنا، إلى جنة الخلد يا صديقي طارق».​وتوفي طارق عاكف، في ساعات مبكرة من صباح اليوم، عن 60 عاماً، وهو ملحن وموزع موسيقي مصري وقائد أوركسترا وعازف أورج محترف، كما يملك استوديو تسجيل «صوت الحب» بالقاهرة، وتعاون معه العديد من أبرز مطربي العالم العربي، مثل محمد عبده والراحلين طلال مداح وأبوبكر سالم ووردة الجزائرية، كما تعاون معه علامة وماجدة الرومي وسميرة سعيد وعاصي الحلاني ورابح صقر وأحلام.وانضم العديد من المطربين لنعي عاكف، إذ غردت أحلام عبر «تويتر»: «انتقل إلى رحمة الله الموزع الكبير طارق عاكف.. لاحول ولا قوة إلا بالله.. اللهم ارحمه واغفر الله واسكنه فسيح جناتك.. انتقل إلى رحمه الله الأخ والصديق الصدوق طارق عاكف ادعوا له بالرحمة والمغفرة». كما نعته أنغام قائلة: «قلبي يتألم جداً طارق عاكف أخي وحبيبي وزميل عمري في ذمة الله وجعت قلبي يا طارق». فيما نعاه الكويتي عبدالله الرويشد ووصفه برفيق الدرب وصديق وشريك البدايات، أما نوال الكويتية، فاعتبرته الأستاذ الكبير ودعت له بالرحمة.