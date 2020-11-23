أثارت أنباء متداولة (الاثنين) عن وفاة الفنانة الكويتية، انتصار الشراح، ضجة على مواقع التواصل، حسمها مواطنها طارق العلي بظهوره في مقطع مصور على حسابه في «سناب شات» قائلا: «إلى محبي الفنانة الكبيرة والقديرة انتصار الشراح، أحب أن أطمئنكم وأخبركم أنها بخير، وبصحة وعافية، وأتمنى من الله أن يعطيها طول العمر». وتابع: «ما سمعتموه أو رأيتموه من ترويج إشاعة وفاتها، غير صحيحة، وهي بخير ولدى عائلتها حالياً وبين أولادها وأحفادها». كما نفى حساب على «تويتر» باسم عائشة الشراح ابنة الفنانة، أنباء وفاتها، مؤكدة أنها خرجت من المستشفى، وأعربت عن غضبها من الشائعات التي طالت والدتها ووصفتها بـ«التافهة».