ضمن تفعيلها لأنشطته اليوم العالمي لصحة الرجل المصادف اليوم (الإثنين)، نشرت وزارة الصحة، عبر حسابها في «تويتر»، ومنصتها التوعوية «عش بصحة»، إنفوجرافيك تعريفياً حول مرض تضخم البروستاتا، وأسباب الإصابة به، التي قد تكون نتيجة التغيرات الهرمونية عند التقدم في العمر، مشيرة إلى أن أكثر من يصاب به الرجال فوق عمر الـ50 سنة.وعرّفت «الصحة» تضخم البروستاتا، بأنه حالة طبية شائعة، تظهر مع تقدم الرجال في العمر، وتنتج من تضخم غدة البروستاتا، لافتةً إلى أن عوامل الخطورة تكمن بسبب التقدم في العمر والتاريخ العائلي، والإصابة بداء السكري أو مرض القلب أو السمنة. ونصحت «الصحة»، بضرورة إجراء فحوص صحية منتظمة «مثل ضغط الدم، ومستويات سكر الدم، وفحوص البروستاتا»، للكشف عن أي مشكلات مبكراً للحفاظ على صحة جيدة. فيما يأتي ذلك تواصلاً لجهود الوزارة التوعوية المستمرة للحفاظ على صحة المجتمع.