انتشل أطباء في موسكو عملة معدنية استقرت في أنف رجل خمسيني، مؤكدين أنها رافقته طيلة حياته. ووفق «RT» قالت وزارة الصحة الروسية أمس (الإثنين) إن المريض زار إحدى عيادات زيلينوغراد، يشكو من انقطاع التنفس الأنفي بقوة. وبإجراء الفحص بالأشعة المقطعية، تبين أن أحد الممرات الأنفية مسدود تماما بجسم غريب. وبإخضاعه لعملية جراحية، فوجئ الأطباء بعملة معدنية أدت إلى ترسب أملاح الفوسفات وكربونات الكالسيوم، فيما اعترف المريض أنه أدخلها في أنفه وهو في السادسة من عمره، ولم يخبر والديه بالحادثة. وأضافت الوزارة أن المريض خرج من المستشفى وتحسن تنفسه بشكل ملحوظ.