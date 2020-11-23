أثارت ملكة جمال لبنان مايا رعيدي موجة واسعة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب ملابسها الخادشة للحياء، التي ارتدتها أثناء تصوير مجموعة صور لها أثناء مشاركتها بنشاط لتشجيع السياحة في المتحف الوطني ببيروت. وبمجرد نشرها الصور على صفحتها في «إنستقرام» (الإثنين) انهالت عليها الانتقادات اللاذعة، بينما ردت رعيدي قائلة: «منذ صغري، وللمتحف الوطني مكانة كبيرة في قلبي. وهدفي أن أسلّط الضوء على الغنى الثقافي في لبنان، وأن أشارك في نقل هذه الثقافة للأجيال الصاعدة». وشكرت فريق العمل الذي شاركها تنفيذ المشروع الذي سيساهم بتشجيع السياحة إلى لبنان في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها.