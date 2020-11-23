تدوير الهواء وتصفيته على الطائرات، يحول دون انتشار الفايروسات ومنها كورونا، بسهولة خلال الرحلة، ومع ذلك ليس من السهل الالتزام بالتباعد الجسدي، وقد تضطر لقضاء بعض الوقت في التفتيش، ما يقربك للآخرين، ووفق «CNN»، أصدرت مراكز مكافحة الأمراض وإدارة الطيران في الولايات المتحدة 5 إرشادات تساعد في عدم التقاط العدوى، وهي: ارتداء الكمامة دائماً، وبدلا من تسليم بطاقة صعود للطائرة للأمن، مررها على الماسح الضوئي، واحتفظ بعبوة معقم يدين لا تتجاوز 350 ملليلترا في الحقيبة المحمولة، وضع المواد الغذائية في كيس بلاستيك، وضع الأغراض الشخصية في حقيبة محمولة بدلا من سلال التفتيش. واغسل يديك بالماء والصابون بعد إجراءات التفتيش.