وقعت كل من مجموعة «إم بي سي» ومجموعة روتانا، أكبر الشركات الإعلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اتفاقا يعتبر تاريخيا، من شأنه إضافة قنوات روتانا التلفزيونية إلى منصة «شاهد VIP»، وهي منصة اشتراك فيديو مميزة عند الطلب، تملكها مجموعة MBC، إذ تضمن الاتفاق توفير أفضل محتوى تلفزيوني من روتانا عند الطلب حتى يتمكن المشتركون من مشاهدته في أي وقت وفي أي مكان في المنطقة.

كما ستسمح هذه الشراكة طويلة الأمد لـShahid VIP بتوسيع عرض محتواها العربي مع استمرارها في أداء مهمتها للترفيه عن جماهير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال خدمة البث الأفضل في فئتها.

وستتوفر جميع القنوات التلفزيونية الحائزة على جوائز من مجموعة روتانا ميديا، بما في ذلك روتانا سينما، روتانا الخليجية، روتانا +، روتانا كلاسيك، روتانا كيدز، روتانا دراما وروتانا ميوزيك، للبث المباشر عالي الدقة (HD) على شاهد VIP ابتداءً من 22 نوفمبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى ذلك، فإن محتوى روتانا - الذي يضم مئات العناوين العربية المميزة التي تصدر كل عام - سيكون متاحًا عند الطلب اعتبارًا من ديسمبر.

وحول هذا الاتفاق، علق رئيس مجلس إدارة مجموعة MBC وليد الإبراهيم: قائلًا: «منذ عام مضى، وقعنا أول شراكة لنا مع مجموعة روتانا ميديا​، والتي ساهمت بشكل كبير في قصة نجاح Shahid VIP، في عام 2020 كان الارتقاء بتعاوننا إلى المستوى التالي خطوة طبيعية، ونحن نواصل لتعزيز عرض قيمة Shahid VIP».

من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لشركة روتانا ستوديوز وتلفزيون روتانا وليد عرب هاشم بقوله: «يسعدنا إبرام هذه الصفقة الرائدة مع MBC GROUP وتقديم قنوات ومحتويات روتانا على منصتها الناجحة للغاية Shahid VIP، نحن نؤمن حقًا بقيمة الترفيه العربي وجاذبيته المحلية والإقليمية والدولية، ونتطلع إلى إقامة علاقة طويلة الأمد مع MBC كوسيلة لخدمة جمهورنا».