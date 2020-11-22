حذّر خبراء الأمن السيبراني حول العالم مما وصفوه بهجوم «كاسح» يهدد سلامة خدمات الإنترنت حول العالم، بما فيها المشفرة والمؤمنة وغير القابلة للاختراق. ووفق المجلة المتخصصة في التقنية «إنغادجيب» (الأحد)، أكد الخبراء أن الحملة الإجرامية في العالم الافتراضي والمسماة «غو دادي» (هيا يا أبي)، نجحت في خداع الشركات العالمية الكبرى المتخصصة في تأمين وإصلاح أعطاب الإنترنت، بينها «غو دادي» الأمريكية، التي تعد الملجأ الحامي من الاختراقات والدرع الواقي من الهجمات الإلكترونية. ويمكن للحملة اختراق المواقع وتعطيلها وإغلاق الحسابات ونقل الملكية والسيطرة على التعاملات الافتراضية المشفرة حيثما كانت عبر العالم؛ ما يشكل تهديدا مباشرا للبيانات الشخصية.