بعد مرور نحو 16 عاماً على عرض الجزء الأول من الفيلم الكوميدي المصري «غبي منه فيه»، قرر المنتج أحمد السبكي إنتاج جزء ثان من الفيلم، بنفس الأبطال هاني رمزي ونيللي كريم، غير أنه سيضطر لتغيير 4 فنانين رحلوا عن عالمنا هم؛ حسن حسني، وطلعت زكريا، وسعيد طرابيك، وفايق عزب.وعرض الجزء الأول من الفيلم عام 2004، وهو من إنتاج الراحلة، مي مسحال، فيما شارك بطولته إلى جانب رمزي وكريم، كل من الراحلين الأربعة: حسني، وزكريا، وطرابيك، وعزب، وهو من تأليف أحمد عبدالله، ومن إخراج رامي إمام.وتدور أحداث فيلم «غبي منه فيه» حول شاب يتسم بالغباء الشديد يدعى «سلطان» (هاني رمزي)، يسعى للزواج من حبيبته «سامية» (نيللي كريم)، ولكن يشترط والدها عليه أن يجهز شقة ومهرا خلال شهر واحد فقط لكي يتزوجها، ما يدفع سلطان للسرقة بالتعاون مع «المعلم ضبش» (حسن حسني)، ولكنه يتعرض للعديد من المواقف الكوميدية بسبب غبائه.