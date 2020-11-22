لتشجيع مواطنيها على إجراء فحوصات الكشف عن فايروس كورونا، قالت وزيرة الصحة في هونغ كونغ صوفيا تشان إن المدينة ستمنح 5000 دولار بالعملة المحلية (نحو 2500 ريال سعودي) لمرة واحدة لأي شخص تثبت إصابته بالفايروس المستجد، ما يعطي مؤشرات مبكرة حول حجم تفشي المرض في البلاد. ووفق تقرير هيئة الإذاعة والتلفزيون المحلية (الأحد)، قالت تشان في مقابلة إن مكتب العمل والرعاية الاجتماعية سيعلن تفاصيل خطة المنحة، فيما ينتظر أن تنشئ الحكومة 5 مراكز فحص مجتمعية أخرى، علاوة على المراكز الأربعة العاملة بالفعل حالياً. يأتي ذلك في وقت تستعد المدينة لفرض قيود اجتماعية جديدة مع تزايد حالات كورونا محلياً.