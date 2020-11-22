في حادثة غريبة من نوعها، عاد الأمريكي مايكل كنابينسكي للحياة مجدداً بعد توقف قلبه لمدة وصلت إلى 45 دقيقة. ووفق CNN الأمريكية (الأحد) عثر على مايكل (45 عاماً) فاقداً للوعي ومتجمداً من شدة البرودة، في متنزه على جبل رينييه بواشنطن، ونقل لمستشفى في سياتل، إذ عجز الأطباء عن إعادة قلبه للعمل بالصدمات الكهربائية، وفي محاولة أخيرة أعطته طبيبة العناية المركزة جنيل بادولاك علاجاً يعرف بـ«الأكسجة الغشائية خارج الجسم»، وأحكمت غطاءه ليصل جسمه لدرجة حرارة مثالية لعمل القلب، لتفاجأ بعودة النبض مرة أخرى. وفي تصريح صحفي قالت بادولاك: «حدث ما لا يعقل.. لقد عاد كنابينسكي من الموت».