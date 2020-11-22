في لقاء تلفزيوني، أكدت المصرية المسنة نعمات عبدالحميد المعروفة إعلاميا بـ«سيدة المطر» أن الممثلة المصرية ياسمين صبري اتصلت بها وأبلغتها بتكفلها بكل نفقاتها مدى الحياة. وقالت نعمات لـ«الفضائية المصرية» (الأحد): «لم أتقابل مع ياسمين شخصيا بسبب سفرها خارج البلاد.. لكنها أرسلت لي مندوبين لتلبية طلباتي كلها.. واتصلت بي هاتفيا لتدعوني وزوجها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة إلى زيارة منزلهما اليوم (الإثنين)». وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية نيفين القباج وجهت بتوفير شقة ومعاش شهري أو مشروع للسيدة المسنة لتقتات منه، بعدما اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أيام، بصورتها على الرصيف تبيع الترمس في «دلو»، أثناء هطول الأمطار بأحد شوارع القاهرة.