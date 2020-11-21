احتلت الفنانة اللبنانية إليسا، المركز 45 في قائمة أكثر 50 شخصية تأثيراً في العالم عبر «تويتر»، وفق تصنيف موقع «brandwatch». ونشرت إليسا نتيجة تصنيفها (السبت) على حسابها التويتري، معبرة عن فخرها بهذا الإنجاز. وكتبت: «فخورة وسعيدة بهالشرف إني كون الفنانة العربية الوحيدة ضمن قائمة أكتر المؤثرين على تويتر، مع أهم الأسماء بالعالم وأكترن تأثيرا». وجاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على رأس القائمة، والملياردير الأمريكي إيلون ماسك رابعا، وبيل غيتس ثامنا، ومن عالم الرياضة استحوذ البرتغالي كرستيانو رونالدو على المرتبة التاسعة، وضمت القائمة 50 اسماً من مشاهير العالم، بينما كانت إليسا الاسم العربي الوحيد في التصنيف.