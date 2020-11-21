كشف خبراء التغذية الصحية أفضل 5 أطعمة في العالم، ووفق مجلة eatthis (الجمعة)، تقلل هذه الأغذية مخاطر الإصابة بالأمراض وتقي من بعضها، إذ تقوي جهاز المناعة وتدعم الحالة المزاجية كما تزيد سرعة فقدان الوزن، ما أهلها لتصبح (نجوم المائدة). وهي: زيت الزيتون، إذ يخفض الإصابة بالسرطان والسكتة الدماغية وأمراض القلب والسمنة، أما العدس فيقلل الالتهاب ويخفض الكوليسترول ويعزز التمثيل الغذائي، ويرفع تناول الجوز حدة الذكاء، ناهيك عن غناه بمضادات الأكسدة، ويثبط دقيق الشوفان أمراض القلب والسكري لغناه بالألياف القابلة للذوبان، ويحوي الجرجير 17 عنصرا لمكافحة الأمراض لغناه ببيتا كاروتين و(فيتامين ك) ما يحافظ على شباب البشرة.