شِلْت نحو العالم الأول هدف
واستخفّو به بعضهم للأسف
لكن الواقع يأكّد ما هقيت
والريادة ما تسوّيها الصُّدف
القيادة والسياسة والفِعل
واقتصادٍ بالمعرفة احترف
السعودي في زمان الفقر شام
وارتفع عن كل منقودٍ وعَف
(ويوم) ربي مكّنه ثم أكرمه
أكرم المحتاج بالمال وصرف
وابتدا عزّه مع توحيدها
ومن بِذَر فخرٍ على مجدٍ قطف
وقمة العشرين باكر عندنا
ويرأس الجلسات سلمان الشرف
واستخفّو به بعضهم للأسف
لكن الواقع يأكّد ما هقيت
والريادة ما تسوّيها الصُّدف
القيادة والسياسة والفِعل
واقتصادٍ بالمعرفة احترف
السعودي في زمان الفقر شام
وارتفع عن كل منقودٍ وعَف
(ويوم) ربي مكّنه ثم أكرمه
أكرم المحتاج بالمال وصرف
وابتدا عزّه مع توحيدها
ومن بِذَر فخرٍ على مجدٍ قطف
وقمة العشرين باكر عندنا
ويرأس الجلسات سلمان الشرف