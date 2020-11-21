شِلْت نحو العالم الأول هدفواستخفّو به بعضهم للأسفلكن الواقع يأكّد ما هقيتوالريادة ما تسوّيها الصُّدفالقيادة والسياسة والفِعلواقتصادٍ بالمعرفة احترفالسعودي في زمان الفقر شاموارتفع عن كل منقودٍ وعَف(ويوم) ربي مكّنه ثم أكرمهأكرم المحتاج بالمال وصرفوابتدا عزّه مع توحيدهاومن بِذَر فخرٍ على مجدٍ قطفوقمة العشرين باكر عندناويرأس الجلسات سلمان الشرف