أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، فجر (السبت) أنها ستجتمع مع فايزر وبايونتيك يوم 10 ديسمبر القادم لترخيص الاستخدام الطارئ للقاحهما المشترك ضد كورونا، فيما توقعت شركة فايزر الحصول على الموافقة يوم 15 من الشهر ذاته، لاسيما أنها تقدمت بطلب للهيئات الصحية المعنية بالولايات المتحدة بخصوص إطلاق اللقاح، بعد أيام من إعلان الشريكين الأمريكي والألماني النتائج النهائية التي أظهرت فعالية اللقاح في الوقاية من كوفيد-19 بنسبة 95% دون أي مخاوف تتعلق بالسلامة. وأكدت الشركتان أنهما ستبدآن في شحن الجرعات على الفور، وقالتا: «سيكون لدينا 50 مليون جرعة لقاح جاهزة هذا العام، وهي كمية كافية لحماية 25 مليون شخص».