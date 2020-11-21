أكد لـ«عكاظ» استشاري الروماتيزم الدكتور ضياء الحاج حسين، أنه ثبت علمياً أن أعراض مرض الروماتويد تزول في معظم الحوامل نتيجة لإفراز هرمونات طبيعية أثناء الحمل.

زيادة إفراز الهرمون

وقال «اكتشف العالم هنش من أحد العيادات في أمريكا عام 1939 أن مريضته الحامل المصابة بالروماتويد قد تحسنت بشكل ملحوظ أثناء الحمل ولكن ساءت حالتها بعد الولادة مما أدى إلى حصوله على جائزة نوبل نتيجة لهذا الاكتشاف، وقد علل العلماء فيما بعد بأن السبب في ذلك قد يكون نتيجة ازدياد إفراز هرمون أثناء الحمل تبين فيما بعد أنه الكورتيزون».

المتابعة بعد الولادة

وأكد الحاج أنه لا مانع أن تحمل المرأة أثناء إصابتها بالروماتويد، ولكن لابد من متابعة طبيبها للروماتيزم، حيث إنها قد تحتاج لتناول أدوية لا تؤثر على الحمل، وذلك للسيطرة على المرض في حال أصبح نشطاً أو لمنع زيادة فعاليته بعد الولادة مباشرة.