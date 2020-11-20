اصطدمت طائرة ركاب بدب ما أدى لنفوقه أثناء عملية هبوطها في مطار ياكوتات بولاية ألاسكا.

وكانت رحلة خطوط ألاسكا الجوية رقم 66 قادمة من مدينة كوردوفا إلى مدينة ياكوتات، عندما رأى طاقم الطائرة دبين يعبران المدرج.



وقالت شركة الطيران إن مقدمة الطائرة لم تصب الدبين، ولكن قائد الطائرة شعر بتأثير صدمة على الجانب الأيسر للطائرة بعد مرور اثنين من الدببة تحتها.ورصد الطيارون بعدها دباً يرقد على بعد أقدام عدة من وسط المدرج خلال عملية إيقاف الطائرة، وهي من طراز «بوينغ 737-700».



وقد تضرر غطاء المحرك الأيسر للطائرة إثر حادثة التصادم، وعمل فنيو الصيانة على إصلاح الطائرة.وكان على متن الرحلة 6 من الركاب في ذلك الوقت،



ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات إثر الحادثة.وبعد إبلاغه بالحادثة، قام طاقم الصيانة والعمليات في المطار بنقل جثة الدب وإحضاره إلى مستودع تخزين، وفقاً لما قاله مسؤول الإعلام في إدارة النقل والمرافق العامة في ألاسكا، سام دابشيفيتش.