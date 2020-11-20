في الوقت الذي يستمر «عدو البشرية» كما وصفته منظمة الصحة العالمية في التفشي في دول العالم أجمع، أعربت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية عن اعتقادها بأن الموجة الثالثة من فايروس كورونا جارية خاصة في العاصمة وضواحيها.



وقال المسؤول الصحي، يون تيه-هو، في إفادة صحفية، «نعتقد بأن الموجة الثالثة من الإصابات بـ «كوفيد-19» في العاصمة وضواحيها جارية بعد رؤية مثل هذا الوضع في مارس وأغسطس»، وفقاً لما نشره موقع «روسيا اليوم».



وكشف أن سيئول تشهد نحو 200 إصابة جديدة يومياً وسط انتشار سريع لفايروس كورونا، ويتم اكتشاف إصابات جماعية متفرقة في المناطق الأخرى.



وشدد على أنه في حال استمر الانتشار السريع في العاصمة وضواحيها ووصل متوسط عدد المرضى الجدد اليومي إلى 200، فسوف تنظر السلطات الصحية في رفع مستوى التباعد الاجتماعي إلى المستوى 2، حتى لو لم تمض فترة تطبيق المستوى 1.5 التي حددتها الحكومة بالأسبوعين.



وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية أن عدد الإصابات اليومية الجديدة بالفايروس سجل أكثر من 300 إصابة اليوم (الجمعة) لليوم الثالث على التوالي حيث تستعد البلاد لموجة أخرى محتملة من الفايروس، مع ارتفاع الإصابات الجماعية المتفرقة في جميع أنحاء البلاد.



ومع تزايد المخاوف بشأن الموجة الجديدة من الإصابات بكوفيد-19، قدم رئيس الوزراء الكوري الجنوبي اليوم رسالة عامة يطلب فيها من الناس الامتناع عن تنظيم التجمعات الاجتماعية في نهاية العام والأنشطة الخارجية غير الضرورية.