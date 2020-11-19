كشف عضو اللجنة العليا للفايروسات التنفسية في مصر أشرف حاتم أن هناك أعراضا جديدة بدأت تظهر لفايروس كورونا «كالصداع الشديد والحرارة البسيطة، ويكتشف المرض عن طريق المسحة».

وأوضح، «بالنسبة للحالات البسيطة فإن الأعراض تكون مصاحبة بارتفاع بسيط لدرجة الحرارة وتستمر لمدة يوم أو يومين، وتختفي بعد ذلك، ومن ثم يشعر المصاب بتكسير في الجسم وصداع، أما للحالات الشديدة فتكون البداية بارتفاع شديد لدرجة الحرارة وضعف في التنفس وفقدان حاسة الشم والتذوق»، وفقا لصحيفة «الوطن» المصرية.

ونوه بأن اللجنة العليا بالتعاون مع اللجان المختصة بمتابعة ملف كورونا المستجد «كوفيد 19»، عدلت عددا من البروتوكولات العلاجية لكورونا في المستشفيات سواء كانت التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية، مضيفا أن النتائج للتجارب السريرية لعقاري «الرديمسفير وأفيفافير»، انتهت وتم الترخيص لهما وإتاحتهما في بروتوكولات العلاج واستخدامهما.

وأكد أنه «جرى التوسع في استخدام الرديمسفير في المستشفيات مع الحالات عن طريف الوريد، أما أفيفافير يتم استخدامه مع حالات الانفلونزا مع الكورونا وعن طريق الأقراص ولمدة 6 أيام»، موضحا أنه تم التوسع في الوقت الحالي في استخدام «أفيفافير» نظرا لنشاط الانفلونزا مع كورونا.