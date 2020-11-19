من المنتظر أن تحمل مركبة فضائية كبسولات من الرفات البشرية إلى سطح القمر العام القادم 2021، حيث ستترك كشكل جديد من أشكال التذكار المداري.



وتخطط شركة «Celestis» التذكارية في تكساس لإطلاق مهمتها «Luna 02» في رحلة ناسا بتاريخ يوليو 2021 إلى منطقة على القمر تسمى «لاكوس مورتيس»، وفقاً لتقارير موقع «سبيس»، وسيكون على متنها عينات من الرماد البشري وعينات الحمض النووي، وهو أمر لتكريم الموتى بشكل مميز، حيث أصبح السفر إلى الفضاء أكثر شيوعاً.



وحتى الآن، تم دفن شخص واحد فقط على سطح القمر، وهوعالم الكواكب الثوري يوجين شوميكر، بحسب «RT».



وذكرت الشركة عبر موقعها على الإنترنت: «كبسولات Celestis التذكارية ستبقى على سطح القمر كنصب تذكاري دائم للأرواح الجريئة التي لم تتوقف أبداً عن الوصول إلى النجوم، في كل مرة تشاهد فيها القمر، ستعرف أن من تحب موجود في مكان لم يذهب إليه الكثيرون من قبل».



وستكون رفات علماء فضاء سابقين ومؤلفي قصص خيال علمي، مثل آرثر سي كلارك، ومدرس رياضيات بريطاني، على متن الرحلة الرائدة العام القادم. وسيكون من بينهم عالمة الجيولوجيا القمرية ماريتا ويست، التي حددت موقع الهبوط لأول مهمة مأهولة على القمر. وبصرف النظر عن المشاهير، فإن أي شخص آخر على استعداد لدفع ثمن التذكرة البالغ 12500 دولار، سيكون قادراً أيضاً على تخليد ذكرى أحبائه في الفضاء.