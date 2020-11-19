أظهرت بيانات من التجارب المبكرة، أن لقاح فايروس كورونا المستجد الذي طورته جامعة أكسفورد البريطانية، ينتج استجابة مناعية قوية لدى كبار السن، وهم من بين الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات الوباء.



وتشير نتائج المرحلتين الأولى والثانية من التجارب، إلى أن كبار السن قد يكونون قادرين على بناء مناعة قوية، وفقاً للبيانات المنشورة في مجلة «لانسيت» الطبية.



يأتي ذلك بعد يوم من إعلان شركة فايزر عن فعالية لقاح كورونا التي طورته بالشراكة مع شركة «بيونتيك»، بنسبة 94 بالمئة بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاماً.



وكانت شركة «موديرنا» الأمريكية قد أعلنت أيضاً عن اقتراب فعالية لقاحها بنسبة تبلغ نحو 95%.



وشارك حوالى 560 من المتطوعين البالغين الأصحاء في المرحلة الثانية من تجارب أكسفورد، حيث تم إعطاؤهم جرعتين من اللقاح الجاري تطويره، فيما تلقى آخرون دواء وهمياً.



ويضيف التقرير أنه لم يتم الإبلاغ عن أي مشاكل صحية ضارة أثناء التجارب، وفق ما ذكرت «سكاي نيوز».



وتقول جامعة أكسفورد إنه في معظم الحالات، يميل كبار السن إلى عدم الاستجابة للقاحات وتطوير المناعة اللازمة بشكل جيد مثل البالغين الأصغر سناً، إذ غالباً ما تظهر الأجسام المضادة التي يتم تحفيزها بواسطة اللقاح، قدرة حماية أقل.



وقال الباحث في مجموعة أكسفورد للقاحات والطبيب الاستشاري، ماهشي راماسامي: «كبار السن فئة ذات أولوية بالنسبة للقاح كوفيد-19، لأنهم معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بمرض خطير، لكننا نعلم أن لديهم استجابة ضعيفة للقاحات».