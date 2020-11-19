حذرت منظمة الصحة العالمية، مصر من «خطورة الموجة الثانية لفايروس كورونا المستجد»، مؤكدة أنها قادمة مع موسم الشتاء المصحوب بعدم التهوية في الأماكن المغلقة وبالتالي تزيد فرص انتقال الفايروس.

وقال استشاري الأوبئة في المنظمة الدكتور أمجد الخولي، إن هناك زيادة في أعداد إصابات فايروس كورونا مع دخول فصل الشتاء في مختلف أنحاء العالم، مضيفا: «موسم الشتاء تكون به زيادة في حالات الإصابة بالأنفلونزا».

وأضاف الخولي في مداخلة هاتفية في برنامج متلفز على قناة مصرية: «من الضروري اتباع المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا».

وتابع: «لابد من توافر الوعي المجتمعي لاتباع إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات»، لافتا إلى أن «مصر استطاعت اجتياز الموجة الاولى بخسائر قليلة ونتمنى المزيد من الإجراءات الاحترازية»، مستدركا «منظمة الصحة العالمية لم تعتمد أي لقاح إلى الآن، ونتائج لقاح فايزر مبشرة للغاية ولكن هناك الكثير من التحديات وأهمها طريقة نقل اللقاح الذي يحتاج إلى تجهيزات لوجستية».